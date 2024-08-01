2018 çıkışlı "Ahlat Ağacı", ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın imzasını taşıyan bir dram filmi olarak sinemaseverlerle buluştu. Ceylan, filmin senaryosunu eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte kaleme aldı. İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde yapılan filmde, başrollerde Aydın Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Film, 91. Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü için Türkiye'nin adayı olarak gösterilmiş ancak ödül alamamıştır. "Ahlat Ağacı", doğduğu kasabaya dönen genç bir yazarın, yazdığı kitabı bastırmak için gerekli parayı bulma çabası ve karşılaştığı babasının borçlarıyla mücadele eden hikâyesini anlatıyor.

Sinan, üniversite eğitimini tamamlamış ve gelecek vadeden bir yazar olarak memleketi Çan'a döner. Burada, "quirky auto-fiction meta-novel" olarak adlandırdığı eserini yayınlamak için yerel fon arayışına girer, ancak kasaba halkının ilgisizliğiyle karşılaşır. Ayrıca, eksantrik babası İdris'in kumar bağımlılığı nedeniyle ailenin itibarının ve refahının sarsıldığını fark eder. Sinan, mesleki geleceği hakkında endişe duyar ve kendini kasabanın kırsal ortamında sosyal olarak izole bulur.

Kasabada gezip dolaşırken, akrabaları ve bölgedeki iki imam ile bir yazar gibi çeşitli insanlarla dinin modern dünyadaki yeri üzerine hararetli tartışmalara girer. Babasının kumar alışkanlıklarından rahatsız olan Sinan, babasının çok sevdiği köpeğini satarak kitabını yayımlatmaya karar verir. Ardından zorunlu askerlik için kasabadan ayrılır.

Döndüğünde, babasını ailesini terk etmiş ve köyde bir çiftlikte yaşamaya başlamış olarak bulur. İkili, İdris'in çorak arazide kuyu kazmaktan vazgeçtiğini ve Sinan'ın kitabını okuyup beğendiğini belirttiği içli bir sohbet gerçekleştirirler. Filmin sürreal bir sahnesinde Sinan'ın kuyuda kendini astığı görülür, ancak bu sahne İdris'in uyanmasıyla kesilir. İdris, Sinan'ı kuyunun sonunda kazmaya devam ederken görür.