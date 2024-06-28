Düzce'nin merkeze bağlı Otluoğlu Köyü Saraçlar Mevkii'nde bulunan Osman Orak'a ait evin ağır bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar ahırdaki 5 Büyükbaş hayvanı çıkardı. Dumandan etkilenen hayvanlar, sahipleri tarafından su dökülerek canlandırılırken, yangında 2 hayvan telef oldu.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrasında alevler büyümeden söndürüldü.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İGFA