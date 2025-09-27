İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı Ahilik Haftası programı, Sorgun Müftüsü İsa Yaykın'ın açılış duasıyla başladı. Programda, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yılın esnafı seçilen Ahmet Arslan ve Abdullah Kocatepe ile şed kuşanma merasimi de gerçekleştirildi. Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz yaptığı konuşmada, "Esnafımızın bu kutlu haftasında bizleri onurlandırarak aramızda bulunan siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Ahilik 13'ncü yüzyılda Anadolu'da doğmuş kökü derinlere uzanan bir esnaf teşkilatıdır. ‘Ahi' kelimesi eli açık, kardeş, yiğit ve delikanlı gibi anlamlar taşırken, aynı zamanda yüzlerce yıllık bir değerler sistemini ifade eder" diyerek Ahilik kavramının önemini vurguladı.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ise, Ahilik etkinliğini birkaç yıldır gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekinci, "Sorgun'daki esnaflık müessesesi bölgede ciddi manada ilerlemiştir. Hem esnafımızın kalitesi, hem ticaret anlayışı, hem müşteriye yaklaşımı noktasında değerlendirildiğinde kendinden söz ettiren, ticari olarak ciddi kazançlar elde edilebilecek hem de ahlak boyutunda da vatandaşın takdir ettiği bir esnaf teşkilatımız var" ifadelerini kullandı.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat da, "Ahilik müessesesi Anadolu'nun Türklere açıldığı Malazgirt'ten bu tarafa Türk-İslam sentezinin, esnaflık müessesesinin, ticaretin temelini oluşturarak bugünlere gelmiştir. Tarihi bağlarında bize bu müessesenin çok büyük katkıları olmuştur" dedi.

Törende ödül alan esnaf Ahmet Arslan, "45 yıldır demir ticareti üzerine hizmet veriyorum. Çok heyecanlandım ve duygulandım. Yeni yetişen genç esnafın dürüst olmalarını isterim. Biz bu dürüstlükle kazandık. Müşterilerine karşı saygılı olmalarını isterim" dedi.

Abdullah Kocatepe ise, "1981'den beri sanayideyim. Baba mesleği olarak devam ediyorum. Demir doğrama ve ziraat aletleri üzerine hizmet veriyoruz. Yeni yetişen esnafa da Allah kolaylık versin" diye konuştu.

Ziyaretçilerin el emeği ürünlerinin bulunduğu stantları gezmesinin ardından program sona erdi.