Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren ilçe vaizi Sedat Albayrak'la birlikte Ahilik Haftası münasebetiyle Sarıkaya Esnaf Sanatkârlar Kefalet Kooperatif Başkanı Celal Güler'i ziyaret etti.

Müftü Elveren, “Ahilik Haftasının bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlandığını bu münasebetle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir” dedi.

Ahilik Teşkilatının İslam ahlakını kendisine referans alarak özellikle esnaf ve sanatkârlar arasında oluşturduğu kardeşlik bağı olduğunu ve Anadolu’nun vatanlaşmasında büyük rol oynadığını ifade eden Müftü Elveren “Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve cihan devleti haline gelmesinde büyük rol oynayan Ahilik Teşkilatı’nın ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evrân-ı Veli’nin anılması için her yıl Eylül ayı içerisinde belirlenen bir zaman aralığı Ahilik haftası olarak kutlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Celal Güler, müftü Zühdü Elveren ve vaiz Sedat Albayrak’aziyaretleri ve kıymetli hediyeleri için teşekkür etti. (Alpaslan Demir)