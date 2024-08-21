AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 21 Ağustos Çarşamba günü itibariyle halka arz sürecini başlattı. Halka arz işlemi, 23 Ağustos Cuma günü sona erecek ve "AHSGY" borsa koduyla işlem görecek. Şirketin pay başına halka arz fiyatı 25,20 TL olarak belirlenmiş durumda. AHES Gayrimenkul'ün halka arzına katılımın yoğun olması bekleniyor; 700 bin kişinin katılım göstermesi halinde yatırımcılara 53 lot verilmesi öngörülüyor.

SPK ONAYI VE HALKA ARZ DETAYLARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. Şirketin halka arz fiyatı pay başına 25,20 TL olarak belirlenirken, toplamda 50 milyon lot sermaye artırımı yoluyla paylar satışa sunulacak. Bu arz ile birlikte şirketin yüzde 25,64'lük kısmı halka açılmış olacak. AHES Gayrimenkul, 21-22 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

HALKA ARZDA DAĞITILACAK LOTLAR

Şirketin halka arzına yoğun talep bekleniyor. Başvuru sayısına göre dağıtılacak lot miktarları şu şekilde:

250.000 başvuru: 150 lot = 3780 TL

300.000 başvuru: 125 lot = 3150 TL

400.000 başvuru: 93 lot = 2343 TL

500.000 başvuru: 75 lot = 1890 TL

600.000 başvuru: 62 lot = 1562 TL

700.000 başvuru: 53 lot = 1335 TL

800.000 başvuru: 46 lot = 1159 TL

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE YATIRIMCI PROFİLİ

Halka arz fiyatı pay başına 25,20 TL olarak belirlenen AHES Gayrimenkul'ün toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 260 milyon TL olarak öngörülüyor. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda. Bu süreçte, yatırımcıların ilgisiyle birlikte şirketin sermayesindeki yüzde 25,64'lük pay halka açılmış olacak.