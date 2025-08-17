Her banka, emekli maaşına göre farklı promosyon tutarları belirlese de, bazıları ek koşullarla bu miktarı daha da yükseltiyor.

Öne çıkan bazı bankaların ağustos 2025 güncel promosyon kampanyaları şu şekilde:

Yapı Kredi: Kampanyasıyla 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarak dikkat çekiyor. 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve kredi kartı harcamaları gibi ek koşullarla bu tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkarmak mümkün.

ING Bank: Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Ek promosyonlarla birlikte bu tutar 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor. 15.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek olarak, kredi kartı harcamaları ve sigorta poliçesi gibi koşullarla 10.000 TL'ye varan bonuslar kazanabilirsiniz.

TEB: Emeklilere 21.000 TL'ye varan promosyon vaat ediyor. 12.000 TL'ye kadar ana promosyonun yanı sıra, otomatik fatura ödeme talimatlarıyla 9.000 TL ek promosyon elde edilebilir.

Akbank: SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlara 17.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu ödeme, 15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para avantajı içeriyor.

İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunuyor. Fatura ödeme talimatları ve kredi kartı kullanımı gibi ek koşullarla bu tutar artırılabiliyor.

Kamu Bankaları: Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, maaşını kendilerinden almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. VakıfBank ise bu tutara ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.