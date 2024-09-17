Yozgat’ta bu ay içinde toplam 802 konut satışı yapıldığı belirtildi. Yozgat, bu rakamla Türkiye genelindeki konut satışlarının detayları arasında dikkat çeken iller arasında yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDE KONUT SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artış göstererek 134 bin 155 olarak gerçekleşti. Bu artış, genel olarak konut pazarında olumlu bir trendi işaret ediyor. Konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (19 bin 467), Ankara (12 bin 496) ve İzmir (7 bin 44) olarak sıralandı. Öte yandan, en düşük konut satışlarının gerçekleştiği iller ise Hakkari (53), Ardahan (93) ve Bayburt (116) oldu.

YOZGAT’TA KONUT SATIŞLARI VE TRENDLER

Yozgat’ta ağustos ayında gerçekleştirilen 802 konut satışı, şehirdeki emlak piyasasının hareketliliğini yansıtıyor. Bu rakam, Yozgat'ın konut piyasasındaki rolünü ve ilgi çekici konut satış verilerini gözler önüne seriyor. Yozgat, konut satışlarının bölgesel analizlerinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Özellikle yerel ekonominin konut satışlarına etkisi, bölgedeki gelişim ve yatırım trendlerini yansıtması açısından değerlendiriliyor.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Türkiye genelinde konut satışları, ocak ve ağustos ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış göstererek toplam 806 bin 317 olarak kaydedildi. Bu dönemdeki konut satışlarının ayrıntıları şu şekilde:

İpotekli Konut Satışları: Ağustos ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 azalarak 13 bin 574 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak ve ağustos döneminde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,8 azalarak 76 bin 485 oldu. Ağustos ayında ipotekli konut satışlarının 3 bin 55’i, ocak ve ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 17’si ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türleri: Diğer konut satışları, ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artış göstererek 120 bin 581 olarak belirlendi. Bu satış türlerinin toplam konut satışları içindeki payı yüzde 89,9 oldu. Ocak ve ağustos döneminde diğer konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artışla 729 bin 832 olarak gerçekleşti.

İlk El Konut Satışları: Ağustos ayında ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 41 bin 913 oldu. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 31,2 olarak kaydedildi. Ocak ve ağustos dönemindeki ilk el konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışları: İkinci el konut satışları, ağustos ayında yüzde 6,3 artış göstererek 92 bin 242 oldu. İkinci el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 68,8 olarak belirlendi. Ocak ve ağustos dönemindeki ikinci el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 550 bin 296 olarak kaydedildi.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Ağustos ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (838), Antalya (696) ve Mersin (174) oldu. Ocak ve ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE KONUT SATIŞLARI

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına (381), İran vatandaşlarına (171) ve Ukrayna vatandaşlarına (161) yapıldı.

Bu veriler, Türkiye konut piyasasında genel bir artış trendi yaşandığını ve Yozgat’ın da bu genel eğilim içinde önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Özellikle yerel satış rakamları, Yozgat'ın emlak sektöründeki dinamiklerini ve potansiyelini gözler önüne seriyor.