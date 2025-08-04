Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 döneminin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyurdu.

Bilgilendirilen son verilere göre, enflasyon temmuz ayında aylık olarak yüzde 2,06 oranında artış gerçekleştirdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 33,52 seviyesine çıktı.

Verilen 2 aylık ortalama TÜFE verisi, işyeri kiralamalarında direkt olarak uygulanabilirken, konut kiralarında 2022 senesinde yürürlüğe giren düzenleme gereği bu oran en fazla yüzde 25 ile sınırlı halde kalıyor.

Dolayısıyla, Ağustos ayında kira kontratını yenileyecek konut kiracıları için azami artış oranı yine yüzde 25 olacak.

Diğer yandan, işyeri kira artışları ise 12 aylık TÜFE ortalaması olan %41,13 üzerinden gerçekleşecek. Bu doğrultuda, ticari mülk kiracıları daha yüksek oranlarla karşı karşıya gelecek.

Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Hesaplama?

Konutlar İçin Kira Artışı Hesaplama (Yasal Sınırla):

Mevcut kira: 10.000 TL

Artış oranı: %25 (yasal sınır)

Artış tutarı: 10.000 TL x 0,25 = 2.500 TL

Yeni kira bedeli: 10.000 + 2.500 = 12.500 TL