Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için beklenen tarih geldi. Temmuz ayında gerçekleşen 2025-MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarının sonuçları için bekleyiş sona erdi. Temmuz ayında gerçekleşen 2025-MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sonuçlar sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Sonuçların ardından P2 veya P3 puanlarını öğrenen adayların gözü kulağı öğretmen ataması duyurularında olacak. İlk oturumda 80 sorudan oluşan AGS, ikinci oturumda ise branşlara özel 50 soruluk Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile adayların bilgi ve becerileri değerlendirildi. Toplam 411 bin 805 adayın başvurduğu bu sınav, öğretmenlik mesleğine geçişte yeni bir dönemin kapısını araladı.

AGS Sonuçları Açıklandı

2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos 2025 (bugün) erişime açıldı. Adaylar AGS ve ÖABT sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

“Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

AGS Puan Hesaplama

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak. Bu hesaplamada AGS puanının %50’si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının %50’si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak. ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.