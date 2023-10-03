MZT isimli firmaya ait bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin yapay zekâ tarafından yeniden yazıldı. Yapay zekâdan Ağrı de nasibini aldı.

Yozgat namaz vakitleri 03 Ekim 2023 Salı Yozgat namaz vakitleri 03 Ekim 2023 Salı

ağrı

MZT isimli bir firmanın yürüttüğü bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından yeniden düzenlendi. Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, bu sefer Türkiye'nin coğrafi yapılarına dokundu.

ağrı 2Araştırmanın sonuçlarına göre, Ağrı ilinin adı artık "Diyadin" olarak değiştirildi.

ağrı

Sadece Ağrı değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan iller de bu yapay zeka dalgalanmasından etkilendi. Yapay zeka algoritmalarının etkisiyle Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak isimlendirildi.

isim haritası

Bu değişiklikler, yapay zeka teknolojilerinin coğrafi isimler üzerindeki etkisini gösteren önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. 

Kaynak: Haber Merkezi