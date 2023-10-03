MZT isimli firmaya ait bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin yapay zekâ tarafından yeniden yazıldı. Yapay zekâdan Ağrı de nasibini aldı.

MZT isimli bir firmanın yürüttüğü bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından yeniden düzenlendi. Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, bu sefer Türkiye'nin coğrafi yapılarına dokundu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Ağrı ilinin adı artık "Diyadin" olarak değiştirildi.

Sadece Ağrı değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan iller de bu yapay zeka dalgalanmasından etkilendi. Yapay zeka algoritmalarının etkisiyle Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak isimlendirildi.

Bu değişiklikler, yapay zeka teknolojilerinin coğrafi isimler üzerindeki etkisini gösteren önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.