Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerince, "Ucuz, indirimli sigorta" başlıklı aldatıcı sosyal medya paylaşımları ve sahte internet siteleri üzerinden karşınıza çıkabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, "Ucuz, indirimli sigorta" başlıklı aldatıcı sosyal medya paylaşımları ve sahte internet siteleri üzerinden karşınıza çıkabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Teknoloji geliştikçe dolandırıcılar da kendilerini geliştirmeye, teknolojiye ve yeniliklere uygun yöntemler bulup vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Son olarak dolandırıcılar “Ucuz, indirimli sigorta” başlıklı sosyal medya paylaşımları ile vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya platformlarında piyasa değerinin çok altında ücretlerle sigorta hizmeti vadeden içeriklere şüpheyle yaklaşın. Aldatıcı sosyal medya içerikleri veya asılsız internet siteleri üzerinden karşınıza çıkabilecek eksik/sahte poliçelere karşı dikkatli olun. Resmî ve yetkili olduğunu teyit edemediğiniz taraflarla banka/kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın. Sigorta işlemleri için kurumsal ve yetkili firmaların resmî başvuru yollarını takip edin.” Melike Aslı Arslan