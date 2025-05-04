Teklif, özellikle otomobillerin kamyon ve tırların altına girmesiyle yaşanan ölümcül kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Hazırlanan düzenlemeye göre; azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan motorlu taşıtlar ve bunlara bağlı römorklarda arka alt koruma sistemi, yani darbe tamponu bulundurulması mecburi hale gelecek. Yükümlülüğü yerine getirmeyen araçlar trafikten men edilecek; araç sahiplerine ise 2 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Teklifin gerekçesinde konuşan Ersoy, “Karayolu taşımacılığı, ülkemizin ekonomik, ticari ve sosyal hayatında hayati bir yere sahip. Ancak bu alanda yaşanan kazalarda, özellikle ağır tonajlı araçların karıştığı olaylar, ciddi can ve mal kayıplarına yol açıyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede zorunlu hale getirilen darbe tamponları, çarpışma anında küçük araçların büyük araçların altına girmesini engelleyerek ölümleri azaltıyor,” ifadelerini kullandı.