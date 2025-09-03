İstanbul Bakırköy’de tırmandığı ağaçta 3 gündür mahsur kalan "Yumuk" isimli kedi, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Bakırköy Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaş ihbarı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budama çalışmalarında kullanılan asansörlü araç ile ağaçtan kurtarılan kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği sağlık kontrollerinin ardından yaşam alanına bırakıldı.

Bakırköy Ataköy 2. Kısım’da site sakinleri tarafından bakılan "Yumuk" isimli kedi, çıktığı yüksek ağaçtan inemeyince bölgede yaşayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ancak kedinin bulunduğu noktanın sapa olması nedeniyle sonuç alınamadı. Kedinin bakımını üstlenen Mustafa Nişancalı, sosyal medya üzerinden Bakırköy Belediyesi’ne ulaşarak yardım talebinde bulundu. Talebin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışmalarında kullanılan asansörlü araç ile kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi "Yumuk", veteriner kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen "Yumuk", site içindeki yaşam alanına geri bırakıldı.

Mustafa Nişancıoğlu, "Yumuk" daha önce evde bakılmış ama sokağa atılmış bir kedi. O yüzden korkak. Biz ilk etapta onu kısırlaştırdık ve buradaki besleme alanımızda besliyorduk. Fakat 3 gün evvel kediyi ağaçta gördük, inemiyordu" ifadelerini kullandı.