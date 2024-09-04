Artvin'in Hopa ilçesinde, bir mesire alanı projesine karşı çıkan köylülere ateş açan ve Reşit Kibar'ın ölümüne neden olan Muhammet Ustabaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, bir mesire alanı projesine karşı çıkan köylülere ateş açarak büyük bir soruna yol açan Muhammet Ustabaş, tutuklandı. Olay, Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki ağaç kesimini engellemeye çalışan köylülere yönelik şiddetli bir saldırı düzenleyen Ustabaş, Reşit Kibar isimli bir yurttaşı hayatını kaybetmesine neden oldu ve iki kişiyi de yaraladı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayın ardından, yetkililer tarafından yapılan hızlı bir operasyon sonucu Muhammet Ustabaş gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli olan Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.