Afyon'da Bozokspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında, Bozokspor oyuncusunun, Eskişehirsporlu oyuncuya tokat atmasıyla, olaylar büyüdü, maç iptal oldu.

Yozgat Bozokspor hazırlık maçında Eskişehirspor ile Afyonkarahisar'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 41. dakikasında Bozokspor futbolcusunun Eskişehirspor oyuncusu Ercan Kuruçay'a tokat atması tansiyonu yükseltti. Eskişehirspor taraftarı olaya tepki gösterirken hakemler de maçı durdurarak soyunma odasına gitti. Ardından Bozokspor'un isteği ile maç iptal oldu. Alpaslan Demir