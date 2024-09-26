Sonbaharın ilk günlerinde vatandaşları bekleyen sıcak bir sürpriz var. Meteoroloji uzmanlarına göre, Afrika kökenli bir sıcak hava dalgası, hafta sonu itibarıyla Türkiye'nin 81 ilini etkisi altına alacak. Hava Forum'un yaptığı uyarıda, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Eylül ayının son günlerinde yaşanan serinlik, yerini sıcak havaya bırakacak. Uzmanlar, bu sıcaklık artışının nedeninin Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası olduğunu belirtiyorlar. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balkanlar operasyonuna uğradı. Afrika üzerinden sıcak hava dalgası ülkemize geliyor. Birçok şehir yeni haftada tekrar 30 derecelere çıkacak" denildi.

Meteoroloji uzmanları, vatandaşları sıcak hava koşullarına karşı uyararak, gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguluyorlar. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların sıcak havada dikkatli olmaları ve uzun süre güneşe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.