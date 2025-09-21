Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Yapılan tahminlere bakıldığında bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükselecek.

Afrika Sıcakları

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak hava dalgasının özellikle Adana’da etkisini göstereceğini belirtti.

Afrika Sıcakları2

Paylaşımda, “Afrika giriş yapıyor. Yeni haftada İmamoğlu, Adana 40 dereceye dayanacak. Yaz mevsiminin direndiği yerler var... Ege ve Akdeniz son tatil için değerlendirilebilir…” ifadeleri yer aldı.

Türkiye kendi SMA ilacını üretecek! Memişoğlu duyurdu...
Türkiye kendi SMA ilacını üretecek! Memişoğlu duyurdu...
İçeriği Görüntüle

Afrika Sıcakları1

Uzmanlar, yeni haftayla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yazdan kalma günlerin yaşanabileceğini ifade etti. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi