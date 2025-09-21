Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Yapılan tahminlere bakıldığında bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak hava dalgasının özellikle Adana’da etkisini göstereceğini belirtti.

Paylaşımda, “Afrika giriş yapıyor. Yeni haftada İmamoğlu, Adana 40 dereceye dayanacak. Yaz mevsiminin direndiği yerler var... Ege ve Akdeniz son tatil için değerlendirilebilir…” ifadeleri yer aldı.

Uzmanlar, yeni haftayla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yazdan kalma günlerin yaşanabileceğini ifade etti. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olması bekleniyor.