İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşayan parklarından Güzelbahçe Yelki’deki Olivelo’da safari turları başlıyor. Turlar, rehberler eşliğinde ve sessiz elektrikli araçlarla düzenlenecek. İlk tur yarın (21 Temmuz) düzenleniyor.

Olivelo Yaşayan Parkı safari turlarına katılan misafirler alandaki bitki ve hayvan türleri, alanın fiziki özellikleri, ekosistemi gibi birçok konuda bilgi edinebilecek, ayrıca alanda bulunan birçok yapıyı ziyaret edebilecek.

Tura uzman rehberler eşlik edecek Belediye şirketlerinden İzDoğa’nın işlettiği Olivelo, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatlerinden olan 35 Yaşayan Park projesi kapsamında geçtiğimiz sene açılmıştı.

Akdeniz ekosisteminin çok iyi korunmuş örneklerinden biri olan Olivelo Yaşayan Park’ta 21 Temmuz’da başlayacak safari turları, uzmanlar eşliğinde ve 5 kişilik akülü safari araçlarıyla düzenlenecek. Tur toplam 2,5 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor ve 40 ila 100 metre arasında yükseklikte gerçekleştiriliyor.

Kuşlardan bitkilere Katılımcılar alanda İzmir’in zeytin, delice, meşe, çitlembik gibi doğal bitkilerini ve maki bitki topluluğuna dair birçok unsuru görebilecek. Ziyaretçiler, Olivelo’da bulunan alakarga, karatavuk, ispinoz gibi birçok ötücü veya şahin, doğan gibi yırtıcı kuşları da tur ile gözlemleyebilecek.

Yaklaşık 1 saat sürecek safari turuna katılanlar kadim üretim havzaları, alanın coğrafi özelliklerinin yanı sıra Olivelo’nun içindeki birçok yapıyı da gezme imkânı bulacak.

Taş Kütüphanesi ve Spiral Meydan Tur ile doğaseverler ziyaretçi merkezinde Olivelo’ya ait birçok bilgi edinebilecek. Taş Kütüphanesi’nde İzmir genelindeki geleneksel taş mimarisi örneklerini inceleme imkânı bulabilecek olan doğaseverler, etkinlik ve buluşma alanı olarak düzenlenen Spiral Meydan’ı da görebilecek.

Olivelo Yaşayan Park’taki safari turlarına izdogaturizm.com sitesinden 50 TL karşılığında bilet alınabiliyor. İGF