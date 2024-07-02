Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yıllar sonra çocukluğunda kendisini terk eden babası Uğur Saraçoğlu ile barışarak bir araya geldi. Detaylar haberimizde:

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu olan Saraçoğlu, babasını görmek için yurt dışına seyahat etti ve bu duygusal buluşmayı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Daha önceki açıklamalarında babasıyla ilgili zorlu anılarını paylaşan Afra Saraçoğlu, annesiyle babasının o çok küçükken ayrıldığını ve babasıyla sadece iki kez görüştüğünü belirtmişti.

Saraçoğlu, "Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok," diyerek babasıyla olan ilişkisini gözler önüne sermişti.

Uzun yıllar süren ayrılığın ardından, Afra Saraçoğlu babasını affederek yeniden bir araya gelmeye karar verdi.

Amerika'ya seyahat eden oyuncu, babası Uğur Saraçoğlu ile buluştu ve bu anı ölümsüzleştirerek Instagram hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğraf, takipçilerini de bu önemli ana tanık etti.

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK İLGİ

Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, ünlü oyuncunun bu cesur adımını destekleyerek olumlu yorumlarda bulundu.

Birçok takipçisi, Saraçoğlu'nun babasıyla barışma kararının ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı.

KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELİYOR

Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Babasıyla barışmasının ardından duygusal bir rahatlama yaşayan oyuncu, yeni projelerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.