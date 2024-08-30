Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenifakılı ilçesinde 29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında üzerinde kimlik bulunmayan Afgan uyruklu M.J. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan incelemede ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından Yozgat İl Göç İdaresine teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce; 29 Ağustos 2024 tarihinde Yenifakılı ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde; Afgan uyruklu M.J. isimli şahsın kimliği olmadığı ve ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilmiş olup ekiplerimizce yapılan işlemlerinin ardından Yozgat İl Göç İdaresine teslim edilmiştir” denildi.