Yozgat Şehir Hastanesi Sivil Savunma ve İSG tarafından sunumu yapılan konferansta çalışanların afetin ilk anından itibaren ne yapması gerektiği konusu üzerinde durulurken afet bilinci anlatıldı.

Konferansta, 24 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Depremi ve Şubat ayı içerisinde 11 İl’i etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin analizi yapıldı.

Deprem anında ve sonrasında yapılan hatalar ve doğru yapılması gereken durumlar anlatıldığı konferansta Ağustos ayı içerisinde Yozgat Şehir Hastanesinde yapılacak olan deprem tatbikatı üzerine de bilgiler verildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Mustafa Kozan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “24 yıl önce yaşadığımız 17 Ağustos Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşadık. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan bu depremlerin yıkıcı sonuçları Ülkemizi yasa boğmuştur. Deprem, maalesef ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçekle her an yüz yüze olduğumuzu unutmamalıyız. Biliyorsunuz ki Hastaneler her afette hazırlıklı olması ve hizmetini sürdürmesi gereken kurumlardır. Bizler de bunun bilincinde olarak yaşanabilecek deprem felaketi anında ve sonrasında her an hazır olmalıyız. Elbette öncelikle dileğimiz böylesine felaketlerin bir daha yaşanmaması. Bu ay içerisinde yapacağımız deprem tatbikatında yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlıklarımızı kontrol edeceğiz. Hastanemiz ve Çalışanlarımızla şehrimize ve Ülkemize her türlü katkıyı sağlayabilmek için her an hazır olacağız." Haber Merkezi