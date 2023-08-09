esmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği'ne göre, mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde borçların 29 Şubat 2024'e kadar yapılandırılması uygun görüldü.

Mükelleflerin, ilk taksidi 1 Nisan 2024 tarihine, ikinci taksidi 30 Nisan 2024 tarihine kadar diğer taksitleri ise takip eden aylarda ödemeleri gerekiyor.

Mükelleflerin matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 29 Şubat 2024; gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Mart 2024 olarak belirlendi.

Bu tutar talep edilmesi halinde, ilk taksiti 2024'ün mart ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitle de ödenebilecek.

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