6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke büyük bir felaketle yüzleşti ve 53 bin 537 yurttaş yaşamını yitirdi.

Bu ağır sarsıntının ardından Türkiye’nin ana gündemi deprem haline geldi. Bu çerçevede Afet Bakanlığı kurulması bir kez daha tartışılmaya başlandı.

TBMM Raporunda Ne Yazıyor?

6 Şubat depremlerinin hemen ardından oluşturulan "TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Raporu"nda; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte AFAD’ın İçişleri Bakanlığına bağlandığı, risk yönetimi açısından kurumun daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiği ifade edildi. Raporda ayrıca, afet yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiği ve “Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı” adıyla yeni bir bakanlığın kurulması önerildi.

“Bakanlık Boyutuna Çıkabilir”

Rapordan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 Mayıs ayında katıldığı bir televizyon yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bir Afet Bakanlığı kurulması yönünde değerlendirmeler mevcut. AFAD var ama bu bakanlık seviyesinde değil. AFAD yerine bir bakanlık düşünülmesi söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Yeni Bakanlık Ne Getirecek?

Olası bir Afet Bakanlığı’nın, depreme dirençli şehirlerin inşasını hızlandırması bekleniyor.

Ayrıca, vatandaşların deprem bilincinin artırılması ve toplumda “depremle yaşama kültürünün” yerleşmesi hedefleniyor.

Bakanlığın afetler karşısında yerel yönetimlerle koordineli hareket etmesi de gündemdeki başlıklar arasında.

Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarından Yeni Adımlar

Sağlık Bakanlığı, yangın, sel, deprem ve salgın gibi afet durumlarına karşı geçtiğimiz şubat ayında 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulmasına ilişkin yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da AFAD ekipleriyle koordineli çalışacak, tamamı öğretmenlerden oluşan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerini hayata geçirdi.

Rakamlarla Deprem Gerçeği

Deprem Tehlike Haritası’na göre 485 diri fay hattı bulunan Türkiye’de bu yıl 32 binden fazla deprem meydana geldi.

Türkiye’de saat başına ortalama 5 depremin yaşandığı kaydedilirken, en fazla deprem görülen iller Balıkesir, Muğla, Malatya ve Kütahya olarak sıralandı.

Son 25 Yılın Zirvesi 2023

2000 yılından bu yana en fazla depremin yaşandığı yıl, Kahramanmaraş merkezli felaketlerin meydana geldiği 2023 oldu.

125 Yılda 7 Bin 554 Deprem

AFAD verilerine göre 1900’den bu yana büyüklüğü 4’ün üzerinde 7 bin 554 deprem yaşandı. Bunların 111’i 6 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti ve büyük yıkımlara yol açtı.

6,8 Milyon Konut Risk Altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Türkiye genelinde 6,8 milyon riskli konut bulunduğunu belirterek, 1,5 milyonunun acil dönüşüm ihtiyacı olduğunu açıkladı.