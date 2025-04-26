AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan güncel Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile Aktif Fay Haritası, ülke genelinde depreme karşı en az risk taşıyan 20 ili ortaya koydu.

Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi kritik sismik kuşakların dışında kalan bu kentler, hem yaşamak hem de yatırım yapmak için güvenli limanlar olarak öne çıkıyor.

DEPREM GERÇEĞİ VE ARTAN HASSASİYET

Deprem, Türkiye’nin değişmez bir gerçeği. Jeolojik yapısı gereği aktif fay hatları üzerinde yer alan ülke, her an büyük ya da küçük sarsıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. İstanbul, Kütahya, Malatya, Düzce ve Elazığ gibi şehirlerde meydana gelen son depremler, vatandaşlarda tedirginliği artırırken; riskin görece düşük olduğu iller daha fazla ilgi görmeye başladı. İşte tam da bu noktada AFAD ve MTA’nın hazırladığı bilimsel verilere dayalı haritalar, hem bireylerin hem de kurumların güvenli şehir tercihlerinde referans kaynağı haline geldi.

BİLİMSEL KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLDU

AFAD ve MTA’nın ortak çalışması sonucu oluşturulan listede, şehirlerin deprem güvenliği çeşitli teknik ve bilimsel parametrelere göre değerlendirildi. Bu kriterler arasında şunlar yer alıyor:

Şehrin aktif fay hatlarına uzaklığı

Yer altı zemin yapısının dayanıklılığı

Geçmişteki sismik aktivite düzeyi

Bölgesel jeolojik yapı ve topoğrafya

DEPREM SONRASI YER HAREKETLERİNİN KAYITLARI

Bu kapsamlı analizler sonucunda Türkiye’de sismik riski en düşük olan 20 kent belirlendi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK 20 ŞEHRİ

AFAD ve MTA’nın verilerine göre sismik aktivitesi en düşük şehirler sırasıyla şunlardır:

Sinop – Karadeniz’in kuzey ucunda yer alan bu sahil kenti, hem fay hatlarından uzaklığı hem de düşük tarihsel deprem kaydıyla listenin başında yer alıyor.

Artvin – Dağlık yapısına rağmen aktif faylara oldukça uzak olan Artvin, doğal koruma etkisi nedeniyle sarsıntılardan büyük ölçüde izole durumda.

Rize – Özellikle doğu ilçeleriyle dikkat çeken Rize, bölgedeki düşük sismik hareketlilikle güvenli şehirler arasında.

Trabzon – Tarihsel olarak ciddi depremler yaşamamış olan Trabzon, Karadeniz’deki istikrarlı zemin yapısıyla ön plana çıkıyor.

Giresun – Sarsıntılara dayanıklı jeolojik yapısı ve sağlam zemini ile düşük riskli şehirler arasında yer alıyor.

Kastamonu – İç Anadolu ve Karadeniz arasında tampon bir konuma sahip olan Kastamonu, sismik açıdan dengeli bir profil sunuyor.

Bartın – Nüfusu ve yapılaşması sınırlı olan bu Karadeniz kenti, zemin türü ve konumu itibarıyla deprem riski açısından avantajlı.

Zonguldak – Sanayi kenti kimliğine rağmen, fay hatlarından uzak ve düşük sismik aktiviteye sahip bölgeler arasında yer alıyor.

Karabük – Demir-çelik endüstrisiyle öne çıkan Karabük, yer aldığı bölgenin jeolojik yapısı sayesinde düşük riskli şehirler arasında.

Amasya – Osmanlı mirası tarihi yapılarla dolu olan bu şehir, geçmişte büyük depremlerden etkilenmemiş olmasıyla dikkat çekiyor.

Çankırı – Sismik haritalarda düşük tehlike bölgesi olarak tanımlanan Çankırı, Orta Anadolu’daki güvenli bölgelerden biri.

Yozgat – İç Anadolu’nun merkezinde bulunan Yozgat, düşük sismik hareketliliği sayesinde güvenli yaşam alanı sunuyor.

Kırşehir – Fay hatlarından uzak, düz ve sağlam arazi yapısıyla depreme dayanıklı iller arasında.

Nevşehir – Kapadokya’nın kalbinde yer alan Nevşehir, yalnızca turistik cazibesiyle değil, aynı zamanda düşük deprem riskiyle de öne çıkıyor.

Niğde – İç Anadolu’nun güneyinde yer alan şehir, zemin etüdü bakımından güvenli bölgeler listesinde bulunuyor.

Aksaray – Ulaşım ağlarına entegre konumu ve düzenli yapılaşması sayesinde hem yatırımcılar hem de aileler için cazip bir güvenli bölge.

Konya – Türkiye’nin en geniş yüzölçümüne sahip ili olan Konya, sismik tehlike açısından düşük düzeyde.

Karaman – Komşu illerle benzer jeolojik özellikler taşıyan Karaman, özellikle sanayi yatırımları için güvenli bir zemin sunuyor.

Kırıkkale – Başkent Ankara’ya yakın olmasına karşın, fay hatlarından uzakta konumlanan Kırıkkale, istikrarlı bir zemine sahip.

Edirne – Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen, Kuzey Anadolu Fay Zonu'na mesafesi nedeniyle görece daha düşük risk profili taşıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

AFAD yetkilileri, hiçbir bölgenin tamamen risksiz olmadığını ancak bazı şehirlerin bilimsel veriler doğrultusunda "daha az riskli" olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor. Depreme karşı alınması gereken bireysel ve toplumsal önlemler kadar, doğru şehir ve yapı tercihi de can güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle konut projeleri, lojistik yatırımlar ve sanayi bölgeleri için deprem riski düşük şehirler, yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. İnşaat firmaları ve gayrimenkul geliştiricileri, yapılaşma için daha sağlam zeminlere sahip bu illerde projeler geliştirmeyi planlıyor.