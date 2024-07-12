Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç’i makamında ağırladı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Müdür Nuri Aksoy, “Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Rifat Genç kurumumuzu ziyaret etti. Yakın zamanda Sulusaray merkezli yaşanan ve ilçemizi de etkileyen depremde devletimizin gücünü bizlere hissettiren Müdürümüze ilçemiz halkı adına bir kez daha teşekkür etme imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için değerli misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.