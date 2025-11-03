AFAD, deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.35’te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere Marmara Bölgesi’nin birçok ilinde hissedildi.

Sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkanların olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Artçı Sarsıntılar Sürüyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri, ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Uzman ekipler, olası risklerin tespiti için sahada incelemelerini sürdürüyor.

Valilik ve AFAD'dan Açıklama Bekleniyor

Balıkesir Valiliği ve AFAD, vatandaşlara paniğe kapılmamaları, riskli yapılardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.