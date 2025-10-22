İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi ilanla birlikte, başvuru şartları ve detaylar da kamuoyuna duyuruldu.

Yayımlanan ilana göre AFAD, 71 ilde olmak üzere 77 arama kurtarma teknikeri ve 1173 arama kurtarma teknisyeni istihdam edecek. Yeni alımlarla birlikte, Türkiye genelinde afet müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yozgat da dahil olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilecek alımlarda adaylar, sözleşmeli 4/B statüsünde istihdam edilecek.

AFAD Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

Resmî ilana göre adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki koşulları taşımaları gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak; devletin güvenliğine, anayasal düzene veya milli savunmaya karşı işlenen suçlardan ceza almamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (11 Kasım 1996 ve sonrasında doğmuş olmak).

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Boy-kilo şartını sağlamak:

Erkeklerde: Boy 1.65 – 1.90 metre arasında,

Kadınlarda: Boy 1.60 – 1.85 metre arasında olmalı.

Boy ile kilo farkı (+/- 10 kilogram) sınırını aşmamak.

Her türlü arazi ve iklim koşulunda görev yapabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli bulunmamak.

Giriş sınavına süresi içinde ve usulüne uygun şekilde başvurmuş olmak.

Adaylar sadece tek bir il ve pozisyon için başvuru yapabilecek.

Kamu kurumlarında hâlen 4/B sözleşmeli olarak çalışanların, sözleşmesi sonlandırılmışsa, son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

İller Bazında Alım Dağılımı

AFAD’ın duyurusuna göre alım yapılacak iller arasında Yozgat da bulunuyor.

Yozgat iline 1 arama kurtarma teknisyeni kadrosu ayrıldı.

Bununla birlikte, büyükşehirlerde daha fazla sayıda personel istihdamı yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Samsun ve Van gibi iller, afet müdahale ekiplerinin merkez üsleri olarak öne çıkacak.

Başvuru Süreci ve Takvimi

Başvuruların e-Devlet üzerinden AFAD Kariyer Kapısı aracılığıyla alınması bekleniyor. Başvuru ekranı ve tarihleri, önümüzdeki günlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın [www.afad.gov.tr](https://www.afad.gov.tr) adresi ve Resmî Gazete üzerinden duyurulacak.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylar ön değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve sözlü sınav aşamalarından geçecek. Boy ve kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesinde yapılacak olup, uygun olmayan adaylar bu aşamaya alınmayacak.

AFAD’dan Güçlü Kadro Hamlesi

AFAD yetkilileri, yeni personel alımıyla birlikte Türkiye genelinde arama-kurtarma kapasitesinin güçleneceğini, afet müdahale sürelerinin kısalacağını ve sahadaki insan gücü verimliliğinin artırılacağını belirtti.

Afet riskinin yüksek olduğu bölgelerde konuşlandırılacak yeni ekipler, deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetlere hızlı müdahale için özel eğitimlerden geçirilecek.

İlgililer, başvuru koşulları ve sürece ilişkin detaylara AFAD’ın resmî internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı duyuruları üzerinden ulaşabilecek.