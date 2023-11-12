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Çocuklar depremi simülasyon tırı ile öğreniyor AFAD deprem simülasyon tırı, 12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümünde çocuklara deprem bilincini aşılıyor.

12 Kasım Düzce depreminin 24. yıl dönümü sebebiyle AFAD deprem simülasyon tırı Düzce’ye geldi. Anıtpark meydanında kurulan deprem simülasyon tırında hem vatandaşlar hem çocuklar depremi birebir yaşadı. Afet bilincinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, AFAD uzmanları tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Süreleri farklı olmak üzere 7.8 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaş ve öğrenciler, çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumayı öğrendi.

Deprem simülasyon eğitiminden sonra öğrencilere ve vatandaşlara deprem öncesinde hazırlanması gereken afet çantasının içeriği ve öneminden bahsedildi. Tıra binen çocuklardan Kerem Efe Özdemir, "Tıra bindik. Abiler önce bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Çök-kapan-tutun uygulamasının nasıl yapılması gerektiğini gösterdiler. Daha sonra sallanmaya başladık. Allah kimseye yaşatmasın. Bir daha böyle bir şey yaşarsak çök kapan tutun yapacağız. Artık nasıl yapılması gerektiğini öğrendik. Çocukların öğrenmesi için çok iyi bir uygulama" şeklinde konuştu.