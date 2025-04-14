Son dönemde Van, Amasya ve Sinop’ta meydana gelen sarsıntıların ardından kamuoyunda yeniden gündeme gelen deprem güvenliği tartışmalarında, sismik hareketliliği düşük ve aktif fay hatlarından uzak şehirlerin listesi belli oldu.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 23 şehir, deprem riski bakımından en güvenli bölgeler arasında yer aldı.

AKTİF FAY HATLARINDAN UZAK, SİSMİK RİSKİ DÜŞÜK ŞEHİRLER ÖN PLANDA

AFAD’ın haritasında yer alan şehirler, 4. ve 5. derece deprem bölgeleri arasında yer alırken, bu illerde büyük yıkımlara yol açabilecek şiddetli depremlerin görülme olasılığı son derece düşük olarak değerlendiriliyor. Uzmanların da onayladığı listeye göre, özellikle İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı noktaları, deprem riskinin en az olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.

İÇ ANADOLU’DA RİSK EN AZ: YOZGAT DİKKAT ÇEKİYOR

AFAD’ın açıkladığı listede yer alan şehirlerden biri de Yozgat oldu. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat, aktif fay hatlarından uzak konumu ve düşük sismik hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Haritaya göre Yozgat’ın büyük bölümü 3. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Özellikle kent merkezinin yanı sıra Sorgun, Boğazlıyan ve Akdağmadeni gibi ilçelerde de yapılaşmanın kontrollü olması, şehri görece daha güvenli hale getiriyor.

Niğde, Aksaray, Karaman ve Nevşehir gibi diğer İç Anadolu şehirleri de düşük risk grubunda değerlendiriliyor. Bu iller, AFAD tarafından 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alan alanlar olarak sınıflandırıldı.

AFAD VERİLERİNE GÖRE DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN 23 ŞEHİR

AFAD’ın açıkladığı verilere göre, 2025 Deprem Tehlike Haritası'nda deprem riski düşük olan iller şunlar:

Yozgat: 3. derece deprem bölgesi.

Niğde: 4. ve 5. derece arasında değişen düşük riskli alanlara sahip.

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde.

Karaman: Türkiye’nin en düşük sismik riske sahip şehirlerinden biri.

Nevşehir: Tamamı 4. derece bölge içerisinde.

Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece risk gruplarında.

Ankara: Başkent genelinde risk düşük; Etimesgut, Mamak gibi ilçeler 4. derece bölgede.

KARADENİZ’DE FAY HATTINDAN UZAK BÖLGELER ÖNE ÇIKTI

Karadeniz Bölgesi’nde de birçok il, düşük sismik hareketliliğiyle güvenli bölgeler arasında yer aldı. Özellikle kuzeydeki illerin fay hatlarından uzaklığı, bu şehirlerin daha az risk taşımasına neden oluyor. Listede yer alan Karadeniz şehirleri şu şekilde sıralandı:

Bartın: Fay hattına yaklaşık 132 kilometre mesafede.

Zonguldak: 2. derece deprem bölgesinde olmasına rağmen düşük sismik aktiviteye sahip.

Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz’in yapılaşma açısından görece daha güvenli şehirleri.

GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ’İN İÇ KESİMLERİ DAHA AZ RİSKLİ

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde bazı iller deprem açısından riskli bölgeler arasında yer alsa da, iç kesimlerdeki ilçeler daha güvenli kabul ediliyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi.

Antalya: Sahil ilçeleri risk taşısa da iç bölgeler görece daha güvenli.

Artvin: Kıyı kesimlerinde risk yüksek, iç kesimlerde ise daha düşük.

AFAD’DAN İLÇE BAZLI DEĞERLENDİRME VE KRİTİK UYARI

AFAD, şehirlerin yanı sıra ilçelere özel analizler de yayımlayarak, yapı güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle 1999 öncesi inşa edilen binaların depreme karşı yetersiz olabileceği belirtilirken, bu tür yapıların kentsel dönüşüm programları kapsamında yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

SIK SORULAN SORULARA YANITLAR

1. Türkiye'de deprem riski en düşük şehir hangisi?

AFAD’a göre Karaman, Aksaray ve Niğde, Türkiye’nin en düşük risk grubunda yer alan illeri arasında.

2. Depremden en az etkilenecek şehirler nasıl belirleniyor?

Bu değerlendirme, AFAD tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve şehirlerin aktif fay hatlarına uzaklıklarına göre yapılıyor.

3. Ankara deprem açısından güvenli mi?

Ankara genel olarak 3. ve 4. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. Özellikle Etimesgut, Mamak ve Gölbaşı gibi ilçeler daha düşük riskli alanlar olarak öne çıkıyor.

4. Zonguldak neden güvenli iller arasında yer alıyor?

Zonguldak, aktif fay hatlarına uzak konumu ve düşük sismik geçmişi nedeniyle görece güvenli şehirler arasında yer alıyor.

5. Antalya’nın hangi ilçeleri daha güvenli?

Antalya genelinde risk değişiklik gösteriyor. İç kesimlerde yer alan ilçelerin zemini daha sağlam olduğu için daha az risk taşıdığı ifade ediliyor.

6. Türkiye’de hiç deprem riski olmayan bir il var mı?

Uzmanlara göre Türkiye genelinde tamamen risksiz bir bölge bulunmamakla birlikte, deprem riski en az olan şehirler belirlenmiş durumda.