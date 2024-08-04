Adnan Tanrıverdi, 8 Kasım 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra, 1962-1963 eğitim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmenlik yaptı. 1963-1964 yıllarında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde eğitim gördü. 1964 yılında Kara Harp Okulu'na giriş yaparak 1966 yılında mezun oldu. Ardından 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursu'nu tamamladı.

Tanrıverdi'nin askeri kariyeri, İstanbul'da 23'üncü Piyade Tugayı 8'inci Topçu Taburu'nda başladı ve sırasıyla Tatvan'da 10'uncu Piyade Tümeni Topçu Alayı, Burdur'da 58'inci Topçu Er Eğitim Tugayı ve 1'inci Topçu Taburu'nda batarya komutanlığı görevlerinde bulundu. 1970 yılında üsteğmen rütbesine terfi eden Tanrıverdi, 1973 yılında yüzbaşı oldu. Yedek Subay Bölük Komutanlığı ve gayri nizami harp kursu eğitimlerinin ardından, 1990 yılında 8'inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı'na atandı ve 1992 yılında tuğgeneral rütbesine yükseltildi. 1992-1995 yılları arasında 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 1995-1996 yıllarında Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 1996'da kadrosuzluktan emekliye ayrıldı.

Emekli olduktan sonra, 1997-1998 yıllarında fahri olarak Üsküdar FM Radyosu'nun Genel Koordinatörlüğünü yürüttü. 2004 yılında İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu'nda yer aldı ve 2004-2009 yılları arasında Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) Genel Başkanlığını üstlendi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirilen Tanrıverdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde kurulan Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'nda görev aldı. 3. ASSAM İslam Birliği Kongresi'nde yaptığı "Mehdi gelecek, ortamı hazırlamamız gerekmez mi?" şeklindeki konuşması tartışmalara yol açtı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Güvenlik ve Dış Politika Kurulu görevlerinden ayrıldı. İstifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Tanrıverdi, Erdoğan’a “Benim yüzümden yıpratılıyorsunuz. Görevlerimden affımı istirham ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımı sivil toplum kuruluşlarında sürdürmek istiyorum” dedi. Erdoğan, bu talebi kabul ederek Tanrıverdi'nin istifasını onayladı.

Adnan Tanrıverdi'nin ölümü, geniş bir kesim tarafından derin bir üzüntü ile karşılandı.