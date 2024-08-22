Rus oligarklar arasında öne çıkan Boris Borisenko, ülkesinin tanınmış iş insanlarından biridir. Peki, Boris Borisenko kimdir ve kaç yaşındadır? Oligark terimi ne anlama gelir ve kimlere oligark denir? İşte detaylar…

BORİS BORİSENKO KİMDİR?

Boris Borisenko, 22 Temmuz 1934 tarihinde Belarus'un Berezino köyünde dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanınan Borisenko, 1956 yılında Belarus Devlet Tiyatro ve Sanat Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Minsk'teki Genç İzleyiciler Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamış ve 90'dan fazla rolde yer almıştır. Sanat kariyerindeki başarıları sayesinde, 1969 yılında Belarus Cumhuriyeti'nin Onurlu Sanatçısı unvanını kazanmıştır.

OLİGARK NE DEMEK?

"Oligark" terimi, bir ülkenin siyasi ve ekonomik yapısında büyük etkiye sahip, çok zengin ve güçlü bireyleri tanımlamak için kullanılır. Oligarklar, genellikle büyük servetlerini siyasi nüfuz elde etmek ve güçlerini artırmak için kullanırlar. Bu terim, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Rusya ve diğer eski Sovyet ülkelerinde ortaya çıkan zengin iş insanlarını tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Oligarklar, stratejik sektörlerde, özellikle medya, enerji ve doğal kaynaklar gibi alanlarda büyük bir etkiye sahiptirler.

BORİS BORİSENKO TÜRKİYE’DE GÜNDEM OLDU

Son dönemde Boris Borisenko, Türkiye’de de gündeme gelmiştir. Ünlü Rus iş insanı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında dikkat çekmiştir. Adnan Oktar'ın Kandilli Vaniköy’deki villası, Borisenko’ya satılmıştır.

Edinilen bilgilere göre, Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa inşaatının yapıldığı arazi, Rus vatandaşı Boris Borisenko'ya aittir.

Orman talan edilerek yükselen kaçak inşaatın bulunduğu arazi Rus vatandaşı Boris Borisenko'nun üzerine tapulu.

Bu gelişmeler, Boris Borisenko'yu Türkiye gündemine taşıyan olaylar arasında yer almıştır.