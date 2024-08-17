Adnan Kahveci, 20 Şubat 1949 tarihinde Trabzon’un Beşköy köyünde dünyaya gelmiştir. Türk bürokrat, milletvekili ve bakan olarak tanınan Kahveci, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası Turgut Özal’ın yakın çevresinde yer alarak geniş bir kamuoyunun takdirini kazanmıştır. 1983 yılında Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucuları arasında yer alan Kahveci, 1993 yılında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

ADNAN KAHVECİ KİMDİR?

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy’de doğan Adnan Kahveci, çocukluk yıllarını Recep Yazıcıoğlu ile birlikte geçirmiştir. İlkokul eğitimine doğduğu köyde başlamış, ardından babasının görevi nedeniyle Samsun’da eğitimine devam etmiştir. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne geçiş yapmış ve 1966 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur.

Üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni birincilikle kazanmış, ancak devlet bursu ile ABD’ye giderek Indiana eyaletinde Purdue Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği eğitimi almıştır. Missouri Üniversitesi'nde mühendislik alanında doktorasını tamamlayan Kahveci, bir süre bu üniversitede akademik çalışmalar yapmış, ardından Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Akademik kariyerinin ardından İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan Adnan Kahveci, Turgut Özal’ın danışmanlarından biri olmuştur. ANAP’ın kurucuları arasında yer alan Kahveci, 1987 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek 18. ve 19. yasama dönemlerinde milletvekili olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine'den sorumlu devlet bakanı olarak görev almış, 1990 yılında Yıldırım Akbulut’un başbakanlığı döneminde maliye bakanı olarak atanmıştır.

Dürüstlüğü, çalışkanlığı ve Türkiye’nin sorunlarına sunduğu çözümlerle dikkat çeken Adnan Kahveci, "Harika çocuk" olarak anılmış ve teknoloji ile bilime olan ilgisiyle tanınmıştır. Özellikle sanayi ve istihdam alanlarında önemli çalışmalar yapan Kahveci, yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gitmesiyle de sevilmiş bir siyasi figür haline gelmiştir. Turgut Özal’a Kürt sorununun çözümüne yönelik hazırladığı demokratikleşme raporu ile de gündeme gelmiştir.

ÖLÜMÜ

5 Şubat 1993 tarihinde ailesiyle birlikte İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında trafik kazası geçirmiştir. Yoğun sis nedeniyle ters yola giren Kahveci’nin kullandığı araç, karşı yönden gelen bir başka araçla çarpışmış ve kazada Adnan Kahveci ile eşi Füsun Kahveci olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralanan kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Kazadan yalnızca oğulları Cihan Kahveci sağ kurtulmuş, diğer oğlu Mehmet Kahveci ise araçta bulunmamıştır. Adnan Kahveci, Yakacık Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.