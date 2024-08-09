Adnan Beker, son dönemlerde merak edip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Adnan Beker kimdir? Adnan Beker kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde…

ADNAN BEKER KİMDİR?

Adnan Beker, 1964 doğumlu bir iş insanı ve siyasetçidir. İYİ Parti'nin 28. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyünden olan Beker, genç yaşta ticaret hayatına atılmıştır. Petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çeşitli girişimlerde bulunmuştur.

Beker, ticari başarılarının yanı sıra, birçok sivil toplum kuruluşunda ve kamu kurumlarında önemli görevlerde bulunmuştur. TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği ve çeşitli STK, vakıf ve dernek başkanlıkları gibi rollerde bulunmuştur.

Siyasi kariyerine 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı olarak başlamıştır. 2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiş ve dört yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yapmıştır. 2023 yılında ise İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçilmiştir.

Evli ve dört çocuk babası olan Adnan Beker, ailesiyle birlikte Ankara'da yaşamaktadır.