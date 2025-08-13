Çeşitli unvanlarda gerçekleştirilecek alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde yapılacak.

Hangi kadrolar için alım yapılacak?

Kurumun yayımladığı ilana göre, alınacak personel arasında teknisyen, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı branşlar bulunuyor. Her pozisyon için özel nitelikler, eğitim şartları ve sertifika gereklilikleri ayrı ayrı belirlendi. Adayların başvurmadan önce, ilan metnindeki ayrıntıları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

KPSS puan barajı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için: İlgili puan türünden en az 60 KPSS puanı

Diğer tüm pozisyonlar için: İlgili puan türünden en az 70 KPSS puanı

KPSS puan şartları, başvuru sürecinde rekabetin yoğun olacağını gösterirken, ATK yönetimi başvuruların yoğunluğu nedeniyle adayların son günleri beklememesi gerektiğini vurguluyor.

Başvuru süreci tamamen online

Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamdan yapabilecek. Fiziksel evrak teslimi veya kurum ziyareti gerekmeyecek.

Başlangıç Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba, saat 10.00

Bitiş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı, saat 23.59

Başvurular e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla yapılacak. e-Devlet şifresi ile giriş yapan adaylar, ilgili ilan ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru sürecini tamamlayabilecek.

Sınav ve yerleştirme süreci

Başvuru sürecinin ardından, pozisyonlara göre sözlü sınav uygulanacak. Sınav sonuçları ve yerleştirme bilgileri, Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adli Tıp Kurumu’nun bu alımı, özellikle adalet ve sağlık alanında kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı olarak değerlendiriliyor.