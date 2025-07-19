Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasi Adıyaman Bölge Başkanı, Meclis Üyesi-Yüksek Harita Mühendisi-TMMOB Adıyaman Genel Sekreteridir.

2024 senesinde Adıyaman Belediye Meclis Üyesi seçilen Bayır, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı olmuştur.

Bayır, yüksek mühendisidir. Sahip bir kamu görevlisi ve sivil toplum temsilcisidir. Teknik altyapısı ve mesleki yönüyle yerel yönetimlerde oldukça rol üstlenmiştir. Özellikle mühendislik ve kent planlama yönlerinde uzun süredir çalışmalar yapmaktadır. 18 Temmuz 2025’te yapılan meclis oylamasıyla CHP grubunun adayı olarak başkanvekili oldu. 22 oy alarak başkanlık görevine atandı.