28. Dönem TBMM'de Adıyaman'ı temsil eden Tutdere’nin hayatı ve kariyeri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman Merkez Bağlıca Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bağlıca ve Koçali ilköğretim okullarında, lise eğitimini ise Adana Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi'ne başlayan Tutdere, 1997 yılında mezun oldu. Avukatlık stajının ardından 1999 yılında askerlik görevini tamamladı ve 2001 yılında Adıyaman’da serbest avukatlık yapmaya başladı.

Siyasi kariyerine genç yaşlarda adım atan Tutdere, 1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları’nda aktif siyasete başladı. 2004-2006 yılları arasında CHP Adıyaman İl Sekreterliği görevini üstlendi. 2008 yılında yapılan CHP İl Kongresi'nde kurultay delegesi olarak seçildi ve aynı yıl Ankara’da düzenlenen 32. Olağan Kurultay’da partisini temsil etti.

Aynı zamanda hukuk camiasında da aktif görevler üstlenen Tutdere, 2004-2006 yılları arasında Adıyaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010 yılları arasında ise Baro Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Serbest avukat olarak birçok şirket, dernek, kooperatif ve sivil toplum kuruluşuna hukuki danışmanlık yaptı.

2018 yılında CHP'den Adıyaman milletvekili adayı olan Tutdere, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adıyaman Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Abdurrahman Tutdere, siyasi kariyerine ve hukuk alanındaki çalışmalarına aktif şekilde devam etmektedir.