Ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın yöneteceği “Adile” adlı biyografik filmde başrolü üstlenecek isim belli oldu. Usta sanatçıyı Almanya’da yaşayan ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak.

Gelişmenin ardından Meltem Kaptan, günün en çok merak edilen isimleri arasında yer aldı. Başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, Meltem Kaptan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh kentinde dünyaya geldi. Aslen Rize kökenli bir ailenin kızıdır. Babası yüksek teknisyen, annesi ise öğretmendir. Hem Almanya hem de Türkiye'de eğitim gören Kaptan; Marburg Philipps Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Batı Washington Üniversitesi’nde öğrenim aldı.

Sanat kariyerine 2008 yılında adım atan Kaptan, Almanya'da çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve oyunculuk yaptı. Mizah alanında dikkat çeken oyuncu, stand-up gösterileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca kaleme aldığı “Verliebt, verlobt, verbockt: meine türkisch-deutsche Traumhochzeit” (Aşık Oldum, Nişanlandım, Batırdım: Benim Türk-Alman Rüya Düğünüm) adlı kitabıyla kültürler arası mizaha ışık tuttu.

Meltem Kaptan, 2022 yılında uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı. “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” adlı filmdeki performansıyla Berlin Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Başrol Performansı dalında Gümüş Ayı ödülüne layık görüldü. Filmde Guantanamo’da tutuklu bulunan oğlunu kurtarmaya çalışan bir annenin hikâyesini güçlü bir oyunculukla yansıttı.

Türkiye’deki ilk projesi ise Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı “Ölümlü Dünya” adlı sinema filmi oldu. Bu yapımda Sevil karakterine hayat veren Kaptan, performansıyla izleyiciden tam not aldı.

MELTEM KAPTAN İLE ADİLE NAŞİT ARASINDA AKRABALIK VAR MI?

Meltem Kaptan’ın, Adile Naşit’le herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. Ancak Kaptan, Türk sinemasının efsane ismi Adile Naşit’i beyazperdede canlandırarak sanatsal bir bağ kurmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği “Adile” adlı biyografik filmde başrolü üstlenecek olan Kaptan, merakla beklenen bu projede seyirci karşısına çıkacak.