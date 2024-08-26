İstanbul'da yürütülen operasyonlarda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözde TSK sorumlusunun kaçışına yardım eden 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında, Adil Öksüz’ün saklanmasına yardımcı olan ve aranan hükümlü Cihat Yıldız da yer aldı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, bir otomobilden şüphelenildi. Aracın durdurulması talimatı üzerine, iki kişi kaçmaya başladı. Ekipler, aracın takibine başlayarak 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek kaçan şüphelilerin izini sürdü. 8 yıldır aranan Cihat Yıldız, bu operasyon sırasında yakalandı.

CİHAT YILDIZ KİMDİR?

Cihat Yıldız, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz’da Üsküdar'daki evinde konakladığı ve kaçışına yardım ettiği isimlerden biri olarak biliniyor. Yıldız, örgüt üyelerini barındırmak, yurt dışına kaçışlarını sağlamak ve ByLock programını kullanmak gibi suçlardan aranan bir kişi.

Yıldız’ın, FETÖ'nün Amasya il imamı ve askeri mahrem yapılanma içinde Hava Harp Okulu yapılanmasında genel müdür olarak görev yaptığı, ByLock programını kullandığı ve Bank Asya’da hesabı olduğu tespit edildi. Ayrıca, Bahadır-Oğuz ve Cahit kod adlarını kullanarak örgütün gaybubet evlerini düzenlediği belirlendi.

DİĞER ŞÜPHELİLER VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Operasyonda yakalanan diğer şüpheliler arasında Ahmet Hızal ve A.B. isimli şahıslar da bulunuyor. Ahmet Hızal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ üyesi askeri personellerden sorumlu olup, Bank Asya'da hesabı olduğu ve ByLock kullandığı belirtiliyor. A.B. ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edilmiş ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan işlem yapılmış bir isim olarak tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli işlemler tamamlandı ve 20 Ağustos tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

CİHAT YILDIZ TUTUKLANDI MI?

FETÖ ile ilgili yürütülen soruşturmada, polis ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Yakalanan şüphelilerden Cihat Yıldız'ın, FETÖ'nün sözde Türkiye imamı olan firari Adil Öksüz'ün yurtdışına kaçışına yardım eden kişi olduğu belirlendi. Öksüz’ün Üsküdar'daki saklandığı adreste yaklaşık bir hafta boyunca yanında kalan Yıldız, daha sonra Öksüz'ü Rüştü kod adlı örgüt üyesi ile birlikte araçla kaçırmada yardım etmiş.

Amasya il imamı olarak görev yapan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu yapılanmasında genel müdür olarak pozisyon üstlenen Yıldız'ın ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edildi. Yıldız'ın 8 yıldır firari olarak arandığı, örgüt içinde Bahadır-Oğuz ve Cahit kod isimlerini kullandığı, ayrıca örgütle bağını koparmayan kişilere gaybubet evleri temin ettiği ortaya çıktı.

Diğer yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Hızal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli örgüt üyesi askeri personelden sorumlu olduğu ve askeri mahrem yapılanma içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Hızal'ın da ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu, FETÖ üyeliğinden arandığı öğrenildi. Ayrıca, Hızal'ın örgütle bağlantılı kişilere gaybubet evi sağladığı ve yurtdışına kaçışlarına yardım ettiği ortaya çıktı. İhraç öğretmen olan Hızal’ın örgüt içinde ‘Yavuz’ kod adıyla tanınır.