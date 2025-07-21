Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesin de Ballıca köyünde doğdu. Zaza-Alevi ailenin yedi çocuğundan biriydi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, SEKA’da uzun dönem çalışmasının ardından emekli olup sonrasında müteahhitlik ile uğraşmıştır.

Siyasi rolde bulunmaktan kaçınan Adil Kılıçdaroğlu, özel hayatını saklı tutmayı tercih etti. 76 yaşında hayatını kaybeden Adil Kılıçdaroğlu’nun cenaze töreninin 22 Temmuz 2025’te Balıkesir Burhaniye Cemevi’nde yapılması planlanıyor.

Kalp Krizi Geçirdi

76 yaşında hayatını yitiren Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yöneticisi olduğu sitede komşusuyla yaşadığı aidat mevzusundan dolayı tartışma yaşadı sonrasında evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.