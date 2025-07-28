Adıgözel açıklamasında, silahların değil, kardeşliğin ve adil düzenin konuşulması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bu topraklarda artık silah değil; kardeşlik konuşsun. Şiddet değil; adalet, ayrışma değil; birlik zamanı. Silahlar sussun, birlik konuşsun. Ülkemizin onlarca yıldır süren acıları, kayıpları ve ayrışmaları artık son bulmalıdır.”

Yeniden Refah Partisi olarak, terörün tamamen sona erdirilmesi hedefine destek verdiklerini ifade eden Adıgözel, barış sürecine dair duyulan bazı endişelere de işaret etti: “Her şeye rağmen, ihtiyatlı bir iyimserlikle diyoruz ki; inşallah başka bir hesapları yoktur, inşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir evresine geçilmiyordur.”

Vatandaşların Zihni Dolu

Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini dile getiren Adıgözel, kamuoyunun bazı temel sorulara yanıt beklediğini vurguladı: “PKK’nın feshine zemin hazırlanıyorsa, bu sürecin sonunda müebbet hükümlüsü terörist Abdullah Öcalan’a umut hakkı mı tanınacaktır? Özgürlüğe mi kavuşturulacaktır, siyasete mi kazandırılacaktır? İmralı’dan Ankara’ya mı taşınacaktır? Yeni Anayasa bu sürecin neresindedir? Üniter yapımız korunacak mıdır, yoksa Türkiye bir gece ansızın federasyonlaşacak mıdır? Bu ve benzeri birçok soru vatandaşlarımızın zihinlerinde yer almaktadır.”

Adıgözel, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye’nin bütünlüğünü koruyacak, barış ve kardeşliği tesis edecek samimi adımlara destek vereceklerini belirtti: “Ülkemizde kan dökülmesine karşı duracağız. Hakiki ve samimi barış arayışlarına katkı sunacağız. Ancak ABD ve İsrail’in şeytani planlarına karşı da uyanık olacağız, dik duracağız. Gerçek hak anlayışıyla sağlanacak adalet, milletimizin özlemini duyduğu mutluluğun anahtarıdır.”