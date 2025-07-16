20 Temmuz 1974’te Türk milletinin şanlı tarihine altın harflerle yazılmış bir zaferin yıl dönümü olduğunun altını çizen İl Başkanı Süleyman Adıgözel, “Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biridir. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, Türk milletinin kardeşlerine verdiği desteğin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahramanlık destanının taçlandığı bu anlamlı gün, 51 yıl sonra yine yüreklerde aynı coşkuyu ve gururu yaşatmaktadır” dedi.

“Zulme Son Verme Mücadelesi”

“1960’lı yıllarda, Kıbrıs Türk halkı, adadaki Yunan Cuntası ve Rum Ordusu tarafından sistematik bir şekilde hedef alınmış, soykırıma uğramıştır” diyen Başkan Adıgözel, şu ifadeleri kullandı; “Masum insanlara yapılan zulümler, çocukların, kadınların ve yaşlıların hayatlarına kasteden katliamlar, Kıbrıs Türk halkının varlığını tehdit eder hale gelmiştir. O günler, Kıbrıs Türk halkının toprağında özgürce yaşamaya devam edebilmesi için, her bir fert şehit olmaya, canını feda etmeye hazır bir şekilde direniş gösterdiği yıllardır. O yıllarda sadece topraklar değil, insanların yaşam hakları da gasp edilmişti. 20 Temmuz 1974, bu zulme son verme günüydü. Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk milletinin haksızlığa karşı verdiği büyük bir cevaptır. Kıbrıs’ta yaşayan Türkler, artık özgür bir şekilde yaşamaya devam edebilecek, kendi bayrağını dalgalandırabilecek, kendi limanlarını ve hava alanlarını kullanabilecek duruma gelmiştir. Bu harekât, sadece Kıbrıs Türklerinin değil, Türk milletinin de özgürlük mücadelesinin bir simgesidir. Kıbrıs’ta kazanılan zafer, dünya tarihinin en büyük haklı direnişlerinden birini gözler önüne serdi.”

Harekâtın Tarihi Ve Stratejik Önemi

20 Temmuz 1974, Türk milletinin adeta yeniden doğduğu gün olduğunu belirten Adıgözel, “2. Viyana Kuşatmasından üç asır sonra Kıbrıs’ta elde edilen toprak zaferi, Türk milletinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa devletlerinin, adadaki durumla ilgili tehditlerine ve engellemelerine rağmen, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı merhum Erbakan Hocamızın cesareti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahramanlığı sayesinde Kıbrıs Barış Harekâtı başarıya ulaşmıştır. Harekâtın sonunda, adada Türkler için özgür bir yaşam ortamı sağlanmış, katliamlar sona erdirilmiş ve Kıbrıs Türk halkı kendi bağımsızlık mücadelesinde zaferini kazanmıştır. Türkiye var oldukça, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var olacaktır. Şehitlerimize, kahramanlarımıza ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Bu önemli günde, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan tüm kahraman askerlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm kahraman mücahitlerimize, bu topraklarda barış ve özgürlüğün teminatı oldukları için minnettarız. Kıbrıs’taki iki devletli çözüm; Yeniden Refah Partisi olarak, Kıbrıs sorununun çözümünün tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Teşekkürler anavatanım, teşekkürler kahraman Mehmetçiğim! Kıbrıs Türkü’nün yanındayız, bu toprakların bekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.