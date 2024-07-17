Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, emekli maaşlarının açıklanması üzerine bir açıklama yaptı.

Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan zamla birlikte en düşük emekli aylığının ne olacağı toplantı üstüne toplantı yapmak suretiyle en sonunda açıklandığını belirten Başkan Adıgözel, “En düşük 12 bin 500 lira alacak bu alınan karar yüzleri güldürmedi” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Adıgözel, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla defalarca bir araya gelindi. İktidarın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bir gecede alınan kararla 5 Ocak 2024 tarihli en son bilgilere göre, 2 trilyon 576 milyar 457 milyon lira. Kur korumalı mevduat hesaplarına ödenirken emeklide ince hesap yapılıyor açlığa mahkûm ediliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Adıgözel açıklamasını şu şekilde tamamladı: “20 Temmuz 1974 te, Dönemin Başbakanı Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın kararını iki saat içinde alırken, Açlık sınırının altında olan emeklilere, verilecek zam için toplantı üstüne toplantı yapılarak en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak açıklandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir. Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşaması önceliğimizdir. Yeniden Refah Partisi olarak Hükümet’e Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ sözünü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’mızın 54. Hükümet döneminde emeklimize verdiği yüzde 300’lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz. Hatırlatmaya hatırlatıyoruz da, birileri hatırlamak istemiyor. Bir ırmaktan abdest alırken bile suyu israf etmeyiniz. Buyuran Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmeti olarak bakınız rakamlara. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Raporu 2021'e göre israf edilen 1 trilyon 81 milyar liralık kaynak ile neler yapıla bilir sizlerin takdirine bırakıyorum. Hangi şart altında olursa olsun; ‘Yaşanabilir bir Türkiye’, ‘Yeniden büyük Türkiye’ ve ‘Yeni bir Dünya’ sevdamızdır.”