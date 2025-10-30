ASOY İnşaat'ın kurucusu olarak bilinen Soktekin İBB soruşturmasında tutuklanmasıyla gündeme geldi.

Adem Soytekin, İstanbul merkezli inşaat sektöründe faaliyet gösteren ASOY İnşaat’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Adem Soytekin Kimdir

ASOY İnşaat'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinmektedir. İnşaat sektörüne 1992 yılında Günal İnşaat ismiyle adım attı. 46 yaşında olduğu tahmin edilen Soytekin 2014 itibarıyla ASOY Group, gayrimenkul ve gıda sektöründe aktif olarak yer aldı.

Adem Soytekin'in şirketi Asoy İnşaat İBB'nin 15 kreş ihalesinin dışında Silivri'de yer alan KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesi ve İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldı.

ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin de 17-26 Haziran ve 2 Temmuz’da ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vererek adli kontrolle (konutu terk etmeme) tahliye edilmesiyle gündeme geldi.

Neden Tutuklanmıştı

İstanbul başsavcılığı tarafından İBB'ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Adem Soytekin ise "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçları üzerine tutuklanmıştı.