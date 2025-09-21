Adem Köz, iş dünyasında özellikle finansal yönetim, stratejik planlama ve kurumsal yapılandırma alanlarında uzmanlaşmış bir iş insanıdır.

Üniversite eğitimini ekonomi ve işletme alanında tamamladıktan sonra, özel sektörde çeşitli finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Finansal danışmanlık, mali analiz ve yönetim kurulu üyelikleri gibi görevlerle kariyerine devam eden Köz, hem özel sektörde hem de spor camiasında etkin bir figürdür.

Ayrıca uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönül vermiş ve kulüple olan bağını Yüksek Divan Kurulu Üyesi olarak resmi bir düzeye taşımıştır.

2024 yılı itibarıyla, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkan adaylığı kapsamında oluşturduğu yönetim kurulu listesinde yer almasıyla kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmiştir.

Bu gelişme, onun Fenerbahçe'nin gelecekteki mali yapısında söz sahibi olabileceğinin sinyali olarak yorumlanmaktadır.

Adem Köz’ün nereli olduğu, yaşı ve özel hayatına dair kamuoyunda bir bilgiye ulaşılmamıştır.