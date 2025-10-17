21 Şubat 1981 yılında Kars’ta doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kars’ta tamamladı.

Çalkın, Üniversite eğitimi için Kafkas Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünü, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Serhat şehri Kars’ta, şehre dokunan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerde aktif rol aldı.

Kariyer Geçmişi

Hasel Yem San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2009 -2014 TOBB Kars Genç Girişimciler Kurucu Başkanı,

2012 - 2014 AK Parti Kars İl Ekonomik İşler Başkanı,

2014 - 2015 AK Parti Kars İl Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı,

2015 - 2023 yıllarında AK Parti Kars İl Başkanlığı,

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Kars Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Katip Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Aile Hayatı

Orta düzeyde İngilizce bilen Çalkın; evli ve 1 çocuk babasıdır.