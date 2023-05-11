adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

İnce, "45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi.





"SON 45 GÜNDE YAŞADIKLARIMI 45 YILDA YAŞAMADIM"

“Doğru varsa iktidar muhalefet demeden sahip çıktım” diyen İnce, “Duvarlara Karaoğlan Ecevit yazdım, 5 dönem milletvekilliği yaptım, cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Doğru varsa iktidar muhalefet demeden sahip çıktım. Haksızlık yaptığım insanlar olabilir, bana da yapıldı. Son 45 günde bana yapılan haksızlıkları hiç görmedim. Sahte Haberler sahte görüntüler. İsrailli porno sitesinden alıp kelleyi kesiyor yayınlıyor. Bunu yayınlayanlar var. Bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları gazetecileri buna değinmedi. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor” şeklince konuştu.

"BİR YANDAN FETÖ'CÜLER BİR YANDAN PKK'LILAR SALDIRIYOR"

Bir yandan FETÖ'cülerin bir yandan PKK'lıların kendisine saldırdığını ifade eden İnce, “Kimse yazmıyor, yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. Özel hayatın gizliliği diye yazıyorlar. Bunu yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat falan değil. Bu iftira. Yazıyor gazetecinin biri ‘Gerçek ya da montaj fark etmez’ diyor. Bunu diyemezsin. Çünkü gerçek değil, bunu biliyor. Türkiye Cumhuriyeti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu ülkenin medyası, savcısı benim itibarımı korumakla görevlidir. 5 milyon dolarlık banknot. Pazar günü 10 milyon dolar havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan yok. Ben açıklıyorum bana çamur atılıyor. Adam çıkıyor evini nereden aldın diyor. Ya ben evimi 2016'da aldım. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla” dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

İnce açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadet'li, Deva'lı Gelecek'li var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. İstedikleri kadar montaj yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bu atılan iftiralara, Saraya giden CHP'liden başlayarak saraydan para aldı çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; diyorum ki benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum. En son geldikleri nokta, saraydan para aldı parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Her evden Memleket Partisi'ne bir oy istiyorum.” AA