Mahallenin bütün eksikleri ile ilgileneceğini söyleyen Dalgıç, Karatepe mahallesinde yaşayan vatandaşlardan destek istedi.

Dalgıç yaptığı açıklamada; "Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın emrinde olacağım. Karatepe Mahallesi için değişim zamanı. Mahallemiz için kurumlarımızla her zaman irtibatta olacağım. Eksikliklerimizi mahalle sakinlerimizle birlikte beraber yerinde görüp tespit edeceğiz. Mahallemizde en büyük eksikliklerimiz, sağlık ocağımızın yerini değiştirmemiz. Mahallemizde konak eksikliği var o eksikliği gidereceğiz. Mahallemizde ışıklandırmamız zayıf. Bayanlar ve erkekler için bisiklet ve yürüyüş yolu. Sokak hayvanları için tedbirler alacağız. Mahalle sakinlerimizin en büyük sorunları arasında gelen yol yapımı, kaldırım çalışması yapılması noktasında gayret edeceğiz. Muhtarlık yarışında da yeni yüzlerin sahneye çıkması gerektiğini düşünüyorum. Karatepe’ye daha iyi hizmet edebilmek adına, muhtar adaylığımı açıklıyorum. İnşallah, halkımız takdir eder, bizlere mührü almayı nasip ederse, çok güzel ve herkesin faydalandığı bir muhtarlık dönemini hep beraber yaşayacağımızı umut ediyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızdan, dost ve akrabalarımızdan destek beklediğimi ifade etmek istiyorum“ diye konuştu. Alpaslan Demir