Yozgatlı adayların da merakla beklediği KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi birinci oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi ikinci oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 30 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi üçüncü oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. AA