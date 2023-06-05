Yozgatlı öğrencilerin de hazırlandığı YKS sınavına 2 hafta zaman kaldı. Konu çalışmalarının sona erdiği, eksik konuların kısaca gözden geçirilip deneme sınavlarının yoğunlaştığı bu dönemde aday öğrenciler neler yapmalı? Altınbaş Üniversitesi Kariyer Uzmanı ve Orta Öğretim Destek Birimi Yöneticisi Seda Kahraman da üniversite adaylarının hayallerindeki meslek için uygun bölüm ve üniversiteleri araştırmalarının, sınav için kendilerine motivasyon sağlayacağını söyleyerek son günler için tavsiyelerde bulundu.

“Aday öğrenciler hayallerine gidecek bölümleri araştırmalı, bu bölümlerin hangi üniversitelerde olduğu konusunda bilgi edinmeli” diyerek önerilerini sıralayan Seda Kahraman, “Hayalindeki bölümü belirleyen aday öğrenci, bu bölümün devlet üniversitesinde mi, vakıf üniversitesinde mi yoksa her ikisinde de mi okunabileceği konusunda araştırma yapmalı. Araştırdığı üniversitelerin; akademik kadrosu, bölümdeki başarısı, sosyal aktivitelere verdiği önem, ücret politikası, bursluluk çeşitleri, şehrin kendisine göre yaşanabilir olması gibi kriterlerine dikkat ederek tercih edebileceği üniversiteleri bir şablon halinde belirlemelidir. Böylece aday öğrenci tercih sürecine daha hazırlıklı bir şekilde başlamış olacaktır” dedi.

“AKTİF DİNLENME DE ÖNEMLİ”

Kahraman ayrıca “Kalan kısa sürede yoğun çalışma temposu yerini zaman zaman aktif dinlenmeye bırakmalı, bir konunun bütünlüğünü çalışmak yerine o konunun yalnızca bilinmeyen kısımları kısaca gözden geçirilmeli. Havaların ısınmasıyla birlikte dış mekânlarda zaman geçirilmeli, motivasyonu düşürecek iletişimden kaçınılmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı. İHA/Haber Merkezi