Kadınlara özel gerçekleştirilen söyleşide Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, kadınları bilgilendirmeye devam ediyor. Söyleşi programına bu hafta Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat da katılım sağladı.

Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner’in konuşmacı olarak yer aldığı programın bu haftaki konusu adaletti. Programda Müftü Yardımcısı Uzuner, İslam dini esaslarına göre adalet kavramını anlattı.

Hz. Ömer’e ait “Adalet mülkün temelidir” sözünün önemine vurgu yaparak konuşma yapan Uzuner, her konuda adaletli olmak gerektiğini söyledi.

ADALETİ ANLATTI

Öncelikle adalet kelimesinin anlamını açıklayan Uzuner, “Kelime anlamı; eşit olmak, eşit kılmak, denklik, denge, doğru davranmak, hakka göre hüküm vermek olan adalet, bir şeyi yerli yerince yapmak veya herkese ve her şeye hak ettiği şekilde davranmak demektir. Adaletin zıddı, haksızlık yapmak ve doğru yoldan sapmak gibi anlamlara gelen zulüm kavramıdır. Adil ve adalet sahibi denildiğinde hak ve hakikatten ayrılmayan, zulmetmeyen, doğru sözlü ve hakkaniyetle hükmeden kimse kastedilir” ifadelerini kullandı.

“ADALETTEN AYRILMAMAK ESAS”

Adalet kavramının İslam dinindeki önemine değinerek konuşmasını sürdüren Uzuner, “Adalet İslâm dininin gerek fert gerekse toplum düzeyinde üzerinde durduğu en temel hususlardan biridir. Kur'ân-ı Kerim'de adalet Allah katında insanlara en üst düzeyde değer kazandıran kulluk bilincinin (takva) bir yansıması olarak zikredilmektedir. Hangi ortamda ve hangi sebeple olursa olsun adaletten ayrılmamak esastır. Ayetlerde sadece mahkemelerde değil, bütün ferdî ve toplumsal ilişkilerdeki karar, yargı ve değerlendirmelerde adaletin ve hakkaniyetin temel ilke olması gerektiği görülmektedir” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan